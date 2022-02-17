Грабителя по "горячим следам" задержали в Ингушетии

17 фев. 9:48

Похищение денег из сейфа в частном доме раскрыли в Назрановском районе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ингушетии.

В нем говорится, что 15 февраля в дежурную часть обратилась заявительница, рассказавшая, что кто-то, не позднее 13 февраля, забрался в ее дом и украл из сейфа 65 тыс рублей и $200.

Было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Полицейские по "горячим следам" установили и доставили в отдел подозреваемого, он дал признательные показания, пояснив, что использовал эти деньги по собственному усмотрению. Похищенный кошелек мужчина вернулся.