Капремонт подорожал для Россиян почти на 15%

17 фев. 9:43

Средний размер платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на 2022 год вырос в России почти на 15% - до 9,5 рублей за квадратный метр, информирует Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР), уточняя, что в 17 регионах уровень взносов не изменился.

"Средневзвешенный по площади многоквартирных домов размер взноса на капитальный ремонт в текущем году составил 9,49 руб. за квадратный метр, по сравнению с прошлым годом средний размер минимального взноса в Российской Федерации вырос на 14,9%", - приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный на 2022 год, увеличился на 2 рубля 5 копеек. Роста платы не произошло в 17 регионах России: Ингушетия, Кабардино-Балкария, Республика Марий Эл, Амурская, Иркутская, Калининградская, Кировская, Курганская, Мурманская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Тульская, Тюменская области, Камчатский и Хабаровский края, однако в семи регионах размер взноса вырос более чем на 2 рубля: Новосибирская область - 2,04 рублей, Якутия - 2,05 рублей, Орловская область - 2,63 рублей, Ульяновская область - 2,90 рублей, Московская область - 2,93 рублей, Сахалинская область - 3,20 рублей, Омская область - 4,73 рублей