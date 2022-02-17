Соперник Махачева снялся с турнира UFC

17 фев. 9:37

Канадский журналист Ариэль Хельвани в своем Instagram сообщил об отмене боя российского бойца UFC в легком весе Ислама Махачева с американцем Бенеилом Дариушем.

Он отметил, что соперник Ислама был вынужден сняться с турнира UFC Fight Night 202 из-за травмы лодыжки.

Подчеркивается, что в настоящее время, как заявил журналист ESPN Бретт Окамото, заменить Дариуша может еще один американец - Бобби Грин. Он также добавил, что Махачев уже дал свое согласие.

Напомним, поединок Махачева и Дариуша должен был возглавить турнир, который пройдет в ночь на 27 февраля в Лас-Вегасе. Ожидалось, что победитель боя получит возможность сразиться за чемпионский пояс в легком весе.