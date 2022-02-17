СМИ: российская молодежь должна научиться копить на свою пенсию

17 фев. 9:34

Молодые люди в России могут уже в начале своего трудового пути получить стартовый капитал в 10 тыс рублей в добровольной пенсионной системе – с таким предложением выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет газета "Известия".

Документ носит название "Об инициативах по развитию пенсионного рынка" и предполагает, что такой взнос будет мотивировать молодое поколение к пенсионным отчислениям. Предложение возникло в связи тем, что многие молодые люди остались без накоплений в обязательном пенсионном страховании (ОПС) из-за моратория 2014 года.

"Молодые люди не откладывают на будущую пенсию, поэтому перед нами стоит задача стимулировать их. Мотивировать планируется за счет софинансирования и стартового капитала, и 10 тыс рублей кажется в этом смысле разумной суммой, которая и отвечает задаче по стимулированию, и не провоцирует огромных трат бюджета", - пояснил изданию председатель комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию, президент СРО НАПФ Сергей Беляков, передает ТАСС.

В целом инициатива уже одобрена представителями Минфина, Банка России, Минтруда, ПФР и других ведомств, обсуждается только сумма.