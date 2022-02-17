"Борщевой набор" подорожал в два раза в России

17 фев. 9:33

Цены на продукты для "борщевого набора" с января 2017 года увеличились в два раза, следует из данных Росстата.

Капуста за эти пять лет стала стоить 59,96 рубля (ранее - 18,46 рубля), морковь подорожала с 26,98 рубля до 48,37 рубля. Репчатый лук вырос в цене с 22,43 рубля до 31,4 рубля, а свекла - с 22,52 рубля до 45,22 рубля. Цена на картофель поднялась с 20,8 рубля до 48,24 рубля, пишет ТАСС.

В прошлом месяце Минсельхоз РФ сообщал, что посевные площади в стране в нынешнем году будут увеличены: ожидается, что овощи открытого грунта посеют на 196,6 тыс га (+7,9%), картофель - на 298,7 тыс га (+6,7%).