Кобахидзе: детали предательства Гахария могут шокировать людей

17 фев. 9:21

"Грузинская мечта" озвучит детали отставки Георгия Гахария с поста премьер-министра, произошедшей год назад, тогда, когда "настанет время", а пока сделать это невозможно, рассказал ее председатель Ираклий Кобахидзе в эфире ТВ "Палитраньюс".

"Если он (Гахария) сам скажет, в чем на самом деле было дело, то уничтожит себя, поэтому как скажет? Речь идет о таких деталях предательства, которые могут шокировать людей", - цитирует политика Sputnik Грузия.

Кобахидзе подчеркнул, что эти сведения включают "неловкие детали", поэтому на сегодняшний день говорить о них не следует.

Напомним, Георгий Гахария покинул пост премьер-министра и вышел из правящей партии "Грузинская мечта" 18 февраля прошлого года.