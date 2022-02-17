Парламент Казахстана одобрил военное сотрудничество с Россией

17 фев. 9:14

Депутаты сената - верхней палаты парламента Казахстана – сегодня на пленарном заседании одобрили законопроект о ратификации договора между республикой и Россией о военном сотрудничестве.

Договор был подписан с целью актуализации и дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя государствами, так как положения договора от 1994 года "устарели с учетом реалий современности, а также уже реализованы", - сообщил ранее заместитель министра обороны Казахстана Дарын Туяков, передает РИА Новости.

Документ предполагает военное сотрудничество двух стран в совместном планировании применения войск для обеспечения безопасности государств и противодействия вызовам и угрозам региональной безопасности, а также иное взаимодействие по другим направлениям военного сотрудничества.Также российские и казахстанские военные будут сотрудничать в оперативной и боевой подготовке, миротворческой деятельности, военном образовании и науке, в обеспечении войск и совершенствовании двусторонней нормативно-правовой базы, культуре и спорте.

Принятый парламентом закон направлен на подпись главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

Напомним, договор между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве был подписан 16 октября 2020 года в Нур-Султане взамен аналогичного договора от 28 марта 1994 года.