Комаровский: "омикрон" нормально лечится дома (ВИДЕО)

17 фев. 8:58

Новый штамм коронавируса "омикрон" вполне поддается домашнему лечению при соблюдении ряда правил, - рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

"Первое: вам однозначно не нужен постельный режим, если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать – конечно же полежите. Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того - не лежать в одном положении", - заявил врач в ролике, опубликованном в его YouTube-канале, передает РИА Новости.

Дыхательная мускулатура лучше всего работает в вертикальном положении, и это "принципиально важно", - пояснил врач.

" Если вам не хочется есть, то есть не надо. Если хочется - то что-нибудь легкое, желательно полужидкое, даже углеводное", - посоветовал врач.

Пить надо обязательно много, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты, - отметил он, добавив: температура напитка может быть любой, однако при дефиците лучше употреблять жидкость, чья температура соответствует температуре тела.

Воздух в комнате и квартире должен быть чистым: проветривать помещение нужно по максимуму, а температура в нем не должна быть выше 20 градусов. Кроме того, необходимо контролировать влажность помещения. А вот самостоятельно принимать антибиотики и другие "серьезные" медпрепараты врач строго-настрого запретил.