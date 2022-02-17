СМИ: Путин побеждает Запад в борьбе за постсоветское пространство

17 фев. 8:44

Президент России Владимир Путин близок к победе в схватке за постсоветское пространство, - написал в статье для британского издания The Telegraph журналист Эмброуз Эванс-Притчард.

Россия накопила валютные резервы в $635 млрд, которые стали пятыми по величине в мире и продолжают расти. Государственный долг страны составляет 18% ВВП, то есть, является шестым по величине в мире и продолжает сокращаться, - отмечается в публикации, передает РИА Новости.

Москва очистила банковскую систему и имеет хорошо управляемую, плавающую валюту, это позволяет российской экономике приспосабливаться к серьезным ситуациям. У страны профицит бюджета, и для покрытия государственных расходов она не прибегает к привлечению иностранных инвесторов, а также Россия сократила свою зависимость от государственных доходов, получаемых от продажи нефти.

Это резко контрастирует с расточительными социально-экономическими системами Запада, где деньги "разбрасываются с вертолетов", а бюджет играет доминирующую роль, - уверен автор материала.

России ничего не стоит перекрыть все поставки газа в Европу (41% поставок в ЕС) на два года или более, не сталкиваясь с серьезными финансовыми ограничениями.

"У российского президента есть неповторимый шанс нарушить договоренности, заключенные после окончания холодной войны, и восстановить господство России в ближнем зарубежье. Никакие санкции из нынешнего списка его расчетов не изменят", - резюмировал журналист.