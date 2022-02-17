Украинские военные с утра обстреливают пять населенных пунктов ЛНР

17 фев. 8:29

У украинских военных начался оружейный зуд: сегодня с утра они четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), в том числе из запрещенных минскими соглашениями минометов, а затем открыли огонь еще по одному населенному пункту, - заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Украинские военные в очередной раз грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено", - рассказал офицер представительства ЛНР в СЦКК, передает РИА Новости.

Так, с 5:30 мск украинские силовики обстреливали подконтрольные республике населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, - говорится в сообщении.