Казахстан подключится к общему энергорынку ЕАЭС

17 фев. 8:12

Депутаты сената - верхней палаты парламента Казахстана – сегодня на пленарном заседании одобрили ратификацию протокола о внесении поправок в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), посвященных формированию общего электроэнергетического рынка (ОЭР) союза.

Целью протокола является создание общего электроэнергетического рынка ЕАЭС путем интеграции национальных рынков электроэнергии Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России, - передает РИА Новости.

Стороны договорились при создании ОЭР сотрудничать на основе равноправия, взаимной выгоды и ненанесения экономического ущерба любому из государств-членов, а также в приоритетном порядке использовать механизмы, основанные на рыночных отношениях и добросовестной конкуренции.