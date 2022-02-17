Украинский премьер отчитался об "успешном блокировании" "Северного потока - 2"

17 фев. 7:58

Украина на сегодняшний день успешно блокирует запуск российского газопровода "Северный поток - 2". С таким утверждением в ходе телемарафона, посвященного объявленному Владимиром Зеленским Дню единения, выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Мы сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде "Северного потока - 2" и будем продолжать это делать", - сказал политик, передает РИА Новости.

Также Шмыгаль в очередной раз заявил, что российский газопровод якобы "угрожает" не только Украине, но и всей Европе.