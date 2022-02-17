Рекламы на российском телевидении может стать меньше

17 фев. 7:44

Транслируемые по российскому телевидению в прайм-тайм - с 18:00 до 23:00 - телепередачи и фильмы могут прекратить прерывать рекламой – такой законопроект в Госдуму в ближайшее время планирует внести группа депутатов от ЛДПР, документ уже опубликован в Telegram-канале одного из авторов инициативы Ярослава Нилова.

Изменения предлагаются в статью закона "О рекламе", дополнив ее положением о запрете прерывать рекламой и совмещать с рекламой способом бегущей строки телепередачи, в том числе художественные фильмы, транслируемые с 18.00 до 23.00, - передает РИА Новости.

Сейчас по закону не допускается прерывать рекламой и совмещать с ней религиозные и любые другие телепередачи продолжительностью менее 15 минут, за исключением спонсорской рекламы в начале и перед окончанием длительностью не более 30 секунд. Запрет на распространение рекламы существует в телепередачах, транслируемых в соответствии с законом "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации", а также в дни траура в стране, - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Тем не менее, опросы показывают, что нынешнее состояние рекламы на телевидении устраивает лишь 5% россиян, при этом 80% респондентов считает, что реклама на телевидении занимает слишком много времени.