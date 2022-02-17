Нед Прайс "открестился" от точных сроков "вторжения" России на Украину

17 фев. 7:29

Официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс заявил, что США никогда не называли точные сроки "нападения" России на Украину.

"В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время", - пояснил он в Twitter, передает "АиФ".

При этом Прайс отметил, что несостоявшееся "вторжение" не означает наличие у разведки Соединенных Штатов неверных данных.

Ранее президент США Джо Байден назвал "точной" датой "нападения" России на Украину 16 февраля.

О том, что антироссийская истерия, продолжающаяся в США, не позволяет официальным лицам страны объективно смотреть на ситуацию вокруг Украины, говорится и в заявлении, опубликованном в Facebook на странице дипломатического представительства России в Вашингтоне.

"Обратили внимание на высказывания пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса, озвученные телеканалу CNN. Чиновник в очередной раз попытался уличить Россию в распространении дезинформации по ситуации на Украине", - отметили в посольстве, добавив, что "самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается".