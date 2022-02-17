В столичном регионе будет ветрено, тепло и сыро

17 фев. 7:14

Сегодня в столичном регионе установится облачная погода, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

"Облачно. Небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Местами гололедица", - говорится в сообщении синоптиков.

Днем температура воздуха в регионе составит от двух до четырех градусов тепла, будет дуть южный ветер, его скорость составит 7-12 м/с, атмосферное давление пониженное - 735 мм рт ст.

Ближе к вечеру начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега, которые принесет очередной циклон. Ветер усилится - местами его порывы могут достигнуть 18 м/с.

Атмосферное давление продолжит падать и составит 727 мм рт ст.