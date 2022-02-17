Пособия по безработице в России будут выдавать по-другому

17 фев. 6:58

Министерство труда и социальной защиты населения России планирует пересмотреть механизм начисления пособий по безработице и прописать статус самозанятых, - сообщает РБК.

Ведомство изменит концепцию федерального закона "О занятости населения", адаптировав его к современным условиям рынка труда, а внесут законопроект на рассмотрение Госдумы в ходе осенней сессии, - передает РИА Новости.

Так, предлагается внести изменения в порядок выдачи пособий безработным гражданам, а также закрепить статус самозанятых, работающих на цифровые платформы - для них введут нормы по времени труда и отдыха, оплате услуг, а также урегулируют вопросы доступа к пенсиям, пособиям и другим социальным гарантиям.

Также в новом законе будут прописаны меры по борьбе с теневой занятостью и вопросы использования заемного труда, - говорится в сообщении.