На Каспии стартовали военные учения Каспийской флотилии

17 фев. 6:29

Около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии минувшей ночью вышли на учения в Каспийское море, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Разнородная группировка корабельных сил Каспийской флотилии вышла из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря для участия в плановом командно-штабном учении", - поведали в пресс-службе, передает РИА Новости.

В маневрах "принимают участие экипажи ракетного корабля "Дагестан", малых ракетных кораблей "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Махачкала", "Астрахань", "Ступинец", малые артиллерийские корабли, базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения".

Экипажи кораблей флотилии отработают совместные действия по плаванию в едином походном ордере, отражению средств воздушного нападения условного противника и ведению учебного морского боя, - говорится в сообщении.