Казахстан выходит из коронавирусного пике

17 фев. 6:14

За минувшие сутки в Казахстане были выявлены еще 1349 новых заболевших коронавирусом, тогда как накануне сообщалось о 1 508 заболевших.

Лидером по числу новых заболевших по-прежнему остается Алматы – здесь 429 новых пациентов, на втором месте со 127 инфицированными Нур-Султан, на третьем - Карагандинская область, где насчитали 123 новых заболевших, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста новых пациентов в Павлодарской (120), Северо-Казахстанской (117) и Костанайской (101) областях страны.

Всего с марта 2020 года в Казахстане выявлено 1 295 250 заболевших.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 25 человек, а общее число умерших от коронавирусной инфекции в Казахстане достигло 13 519 человек.

Лечение от коронавируса продолжают получать 42 319 человек, в стационарах из них находятся 5 684 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 36 635 пациентов.