Иран ссорится с талибами*  из-за воды

Месяц назад Афганистан осуществил сброс воды на плотине ”Камал Хан”, расположенной по обе стороны реки Гильменд в провинции Нимроз. Видео, на котором запечатлен поток воды, с шумом вытекающий из плотины, очень быстро набрало популярность в соцсетях, вызвав ликование в иранской провинции Систан и Белуджистан. Иранцы были уверены, что воды Гильменда всего через несколько часов окажутся в Иране.

The Diplomat пишет, что Иран одобрил решение "Талибана"* произвести сброс воды на плотине ”Камал Хан”. Заместитель иранского посла в Афганистане Хасан Мортазави сообщил, что вода была сброшена по итогам переговоров между иранскими официальными лицами и делегацией талибов, возглавляемой временным министром иностранных дел Амир Ханом Муттаки во время его январского визита в Тегеран. Спецпосланник президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Куми поблагодарил талибов* за ”выполнение взятого на себя обязательства” по сбросу воды на реке Гильменд. Однако радость Ирана длилась недолго.

Афганистан на самом деле открыл шлюзы на плотине ”Камал Хан”, но не для того, чтобы отправить воду в сторону Ирана, а для орошения сельскохозяйственных угодий вокруг плотины, уточнил официальный представитель министерства водных ресурсов и энергетики. Вскоре в Иране начались протесты, а афганских водителей и дальнобойщиков, въезжающих в страну, начали забрасывать камнями.

Река протяженностью 1300 км берет начало в горах Гиндукуш, расположенных к западу от Кабула, течет в северо-западном направлении и впадает в озеро Хамун в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Строительство плотины ”Камал Хан” началось в 1996 году, но было приостановлено из-за военных действий в Афганистане. Работа над проектом возобновилась, когда Ашраф Гани стал президентом в 2014 году. Плотина была введена в эксплуатацию в марте 2021 года.

Заболоченные земли вокруг Хамуна по обе стороны границы орошаются Гильмендом. Но засуха и неграмотное управление водными ресурсами привели к иссушению территории и уничтожению богатого биоразнообразия региона. Тысячи местных рыбаков потеряли источник заработка и вынуждены были мигрировать. Населенная в основном суннитами (в шиитском Иране) провинция Систан и Белуджистан считается неспокойной, и Тегеран переживет, что потеря средств к существованию и другие сопутствующие проблемы приведут к недовольствам и протестам.

Тегеран выступает решительно против строительства Кабулом плотин на трансграничных реках. Будучи страной, расположенной ниже по течению, Иран обвиняет Афганистан в нарушении своих водных прав.

В 1973 году Иран и Афганистан подписали соглашение о совместном использовании вод реки Гильменд. В рамках договора Афганистан обязался предоставлять Ирану 22 кубометра воды в секунду с возможностью покупки дополнительных 4 кубометров, ”исходя из доброй воли и братских отношений”. Однако политическая нестабильность в обеих странах воспрепятствовала ратификации и реализации договора.

Афганистан заявляет, что на протяжении десятилетий он позволял всем своим рекам беспрепятственно течь в страны, расположенные ниже по течению. В результате войны, а также из-за устаревшей инфраструктуры плотин, афганские власти были не в состоянии обеспечивать права государства, расположенного выше по течению. Только во время президентства Гани Афганистан начал строительство плотин, в частности плотины ”Салма” на реке Харируд, и ”Камал Хана” на Гильменде для накопления водных ресурсов и развития гидроэнергетики.

Иран пытался помешать строительству плотин: он оказывал давление на правительство Гани и саботировал строительство с помощью боевиков "Талибана"*. С тех пор как талибы* пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года Иран провел несколько раундов переговоров с правительством "Талибана"*, один из последних прошел в январе с Муттаки.

Во время президентства Гани Афганистан не спешил урегулировать водные споры с соседними Ираном и Пакистаном. Одна из причин - нехватка гидрологических и технических данных. На данный момент, в связи с тем, что многие афганские ученые и эксперты уехали из страны, опыта в управлении водными ресурсами у Афганистана еще меньше, чем было.

Тем не менее официальные лица "Талибана"* ведут переговоры с иранцами о разделе воды. Скорее всего, они будут использовать воду в качестве рычага давления, чтобы добиться от Тегерана некоторых уступок. Одним из главных требований, естественно, является дипломатическое признание Ираном режима талибов*, которое было исключено Тегераном до тех пор, пока правительство страны не станет инклюзивным.

Неизвестно, собираются ли стороны сохранить положения договора 1973 года, изменить их или вообще отказаться, заключив новую сделку. Почему иранцы заявляют, что соглашение было достигнуто, тоже непонятно. Возможно, талибы запустили пробный шар, чтобы посмотреть, как местные отреагируют на то, что в Иран будет доставляться вода.

Протесты и вспышки насилия из-за реки Гильменд подчеркивают остроту проблемы водных ресурсов между двумя странами. Недавние обильные дожди в верхних пределах реки наполнили водохранилище на плотине.

Через несколько месяцев территория, по которой протекает река, особенно в провинции Систан и Белуджистан, высохнет, а напряженность усилится. Своевременное урегулирование водного кризиса может предотвратить эскалацию между двумя странами. Не стоит забывать о том, что афганские беженцы, проживающие в Иране, довольно уязвимы в этом отношении.

*"Талибан"- движение, запрещенное в РФ