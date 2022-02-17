Аналитики: нефть может подняться до $150

Нефтяные цены растут и, похоже, ничто не способно их остановить. В декабре-январе бенчмарк Brent подорожал на $11 за баррель и практически на столько же с начала февраля из-за опасений в отношении предложения, растущей инфляции и геополитической напряженности.

CNBC прогнозирует, что скоро цена на энергоноситель достигнет $125 за баррель и будет продолжать расти. ”Учитывая нехватку инвестиций в разведку ресурсов, у нас буквально заканчивается нефть, у нас проблемы с поставками, - говорит Джон Дрисколл, директор JDT Energy Services. - Вполне возможно, что нефть поднимется до $120, а то и до $150 за баррель”.

На прошлой неделе стоимость бенчмарка составила более $95 за баррель, зафиксировав самый высокий уровень с лета 2015 года и подорожав на 63% в годовом исчислении. В среду утром на Лондонской бирже Brent торговался на отметке $93,98 за баррель.

Напряженность вокруг Украины подтолкнула цены вверх, хотя частичный отвод вооруженных сил РФ от украинской границы во вторник привел к снижению цены на 3% по сравнению с предыдущим днем. ”Кроме геополитических попутных ветров цены разгоняют еще и фундаментальные показатели, - говорит Дрисколл. - На рынке наблюдается значительная бэквордация, которая обеспечивает премию по отношению к любой физически доступной нефти. Мы понимаем, что спрос постепенно восстанавливается, а вот со стороны предложения у нас дефицит”.

Проблемы с поставками обусловлены как недостаточным производством со стороны ОПЕК+, члены которой добывают меньше оговоренных уровней, так и слабыми инвестициями в США и других странах, которые на фоне COVID-19 пытаются осуществить переход на возобновляемые источники.

Члены ОПЕК+ в январе добыли на 700 тыс. баррелей ниже установленных квот. По данным S&P Global Platts, производство лидеров организации, Саудовской Аравии и России, также ниже заявленных уровней.

Инвесторы вливают средства в нефтяные рынки

Но не только предложение обуславливает бычий тренд на нефтяном рынке: деньги вливаются в связанные с нефтью акции, а международные нефтяные компании получают огромные прибыли. Поскольку инфляция в США достигла самого высокого уровня за последние десятилетия, аналитики рекомендуют энергетические акции в качестве выгодного вложения средств. Инфляция в совокупности с проблемами в глобальных цепочках поставок не только способствует подорожанию топлива на заправках, но и увеличивает затраты бурильщиков, особенно сланцевого сектора США. Компании, обслуживающие скважины говорят, что переложат возросшие расходы на производителей.

”По мере увеличение потребления, наши мощности сокращаются, но на нефтяные рынки также влияют управляющие активами, некоммерческие организации и даже пенсионный фонд, - объясняет Дрисколл. - Невероятный рост демонстрируют нефтяные акции таких компаний как BP, Shell и Total, недавно достигшие своих максимумов”.

Энергетический индекс S&P 500 увеличился на 50% в годовом исчислении.

Дрисколл не единственный, кто уверен в том, что стоимость нефти будет расти. В отчете J.P. Morgan, опубликованном в этом месяце, прогнозируется, что стоимость нефти, вероятно, преодолеет порог в $ 125 за баррель ”из-за надбавки к коэффициенту риска в отношении свободных мощностей”. ”Проблем со стороны предложения всё больше. Рынок постепенно признает отсутствие свободных мощностей”, - предупреждает J.P. Morgan.

Управление энергетической информацией снизило свои оценки производственных возможностей ОПЕК на 300 тыс. баррелей в день в феврале. На данный момент нет никаких признаков в отношении того, что группа производителей собирается изменять запланированную квоту увеличения производства с 400 тыс. баррелей в день в 2022 году, несмотря на просьбы со стороны США и других стран, стремящихся снизить цены на энергоресурс.

”Недостаточное производство происходит в критический момент. Пока мировые производители сомневаются, сочетание ограниченного инвестирования в странах-членах ОПЕК+ и рост постпандемического спроса на нефть может привести к потенциальному энергетическому кризису,” - уверены аналитики из J.P. Morgan.

Единственный выход - падение спроса

Все указанные факторы наряду с продолжающимся глобальным восстановлением экономики после краха во время пандемии провоцируют дальнейший рост цен, что в итоге может привести к экономической рецессии. Об этом предупредили министры энергетики на Нефтяной конференции Egyps, которая проходит на этой неделе в Каире. По мнению аналитиков из RBC Capital Markets, единственное, что может обратить вспять нынешнюю тенденцию - это падение спроса в связи с тем, что стоимость нефти превысит возможности покупателей.

”Вероятно, об этом рано еще говорить, но мы уверены, что в следующем году, может, чуть позже, если макроэкономическая ситуация не изменится, цикл нефтяных цен выйдет на уровень, который сокрушит спрос”, - говорит Майкл Тран, стратег сырьевых и цифровых рынков. - Цена не может расти до бесконечности”.

Банк уверен, что нефть подорожает до $ 115 за баррель будущим летом.

”Исторически, проблемы на рынках, которые растут из-за сокращения производства и запасов в хранилищах, очень сложно решать, если спрос не падает или добыча не увеличивается. Ни то, ни другое в ближайшее время не предвидится”, - уверен Тран.