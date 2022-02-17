Египет бьет рекорды по экспорту СПГ

В 2021 году в Египте зафиксировали 10-летний рекорд продаж СПГ на фоне стремительного роста мировых цен и восстановления производства на втором заводе по производству сжиженного газа. Каир старается поддерживать эту тенденцию, стремясь стать региональным газовым хабом и одним из главных игроков на рынке.

Al Monitor сообщает, что в конце января танкер Gaslog Glasgow отправился из египетского Думьята, где расположен завод по сжижению газа, в сторону терминала Гейт в Роттердаме - единственного в Нидерландах инфраструктурного объекта для приема СПГ. Груз объемом в 174 тыс. кубометров стал первым отправленным из Египта в Нидерланды, где расположен газораспределительный хаб, посредством которого энергоресурсом снабжается вся северо-западная Европа.

СПГ проложил путь на новый рынок в хорошее время для экспорта египетского СПГ. В прошлом году за счет благоприятных условий Египет зафиксировал 10-летние максимумы продаж, и местные власти надеются сохранить тенденцию по мере продвижения страны в качестве регионального торгового и распределительного хаба, а также одного из главных игроков на рынке СПГ.

”Отгрузка имела важное значение по двум причинам: во-первых, конечно, потому что она самая первая. Во-вторых, Египет смог обеспечить голландцев газом”, - говорит Сирил Виддерсховен, эксперт по глобальным энергетическим рынкам и основатель Verocy, консалтинговой компании в Нидерландах.

Путь Египта к экспорту СПГ был не из легких. За последние десять лет, особенно после неспокойного 2011 года, страна в значительной степени зависела от импорта газа. В 2016 году, например, Каир потратил на газ $3 млрд. Ситуация начала резко меняться в 2018 году после обнаружения нескольких крупных газовых месторождений, проведения долгосрочных реформ в секторе, выплаты долгов зарубежным партнерам и вливания прямых иностранных инвестиций в производство.

Работа, проделанная в последние несколько лет заложила основу для рекордных показателей экспорта египетского СПГ в 2021 году, который стал возможен на фоне благоприятных условий. Экспорт с завода Идку, одного из двух перерабатывающих предприятий Египта, увеличил производство после задержек в начале коронавирусной пандемии. Второй завод СПГ в Думьяте возобновил работу после восьмилетнего простоя, благодаря глобальному росту цен на сжиженный газ. Официальный представитель министерства нефти Хамди Абдель-Азиз был уверен, что операционные мощности обоих заводов ”проложат путь к восстановлению и процветанию египетского СПГ”.

Сейчас ясно, что он не ошибался. 2 февраля на странице министерства в Facebook министр нефти Тарек аль-Мулла написал, что в 2021 году экспорт природного и сжиженного газа подскочил на 550% и достиг $3,9 млрд по сравнению с $600 млн год назад. В декабре египетский экспорт составил 454 млн кубометров газа в день за счет двух заводов СПГ. 11 февраля по итогам генеральной ассамблеи Египетской холдинговой компании природного газа (EGAS) министр заявил, что общий объем экспорта природного газа и СПГ достиг 3,5 млн тонн за первую половину текущего финансового года Египта, который начался в июле. По прогнозам министра, экспорт увеличится до 7,5 млн тонн к концу года.

”Вопрос в том, закрывать или открывать газовый кран, - говорит Хусейн Мешарафа, управляющий директор Transmed Energy, консалтинговой компании, занимающейся нефтяными и газовыми рынками. - Сейчас время монетизировать газ, учитывая его востребованность на рынке. Производство будет продолжаться, и Египет будет экспортировать, причем поставки будут расти либо экспоненциально, то есть постепенно, либо рывками”.

Увеличение экспорта СПГ обеспечило Египту важные экономические преимущества. Во время генеральной ассамблеи EGAS аль-Мулла подчеркнул, что хорошие показатели в газовом секторе способствуют росту внутреннего продукта и экспорта, увеличивая долларовые доходы и смягчая удар текущих международных цен с точки зрения импорта нефти и нефтепродуктов.

На данный момент ключевой вопрос - до какой степени внутренние факторы позволят Египту поддерживать позитивную экспортную тенденцию по мере того, как он собирается стать одним из основных игроков на рынке. Сможет ли страна извлечь выгоду из напряженности между Россией и Европой и стремления ЕС снизить свою газовую зависимость от Москвы.

”Спрос на рынке точно есть, ресурсы тоже. Главная причина для беспокойства в том, что цена, которую Египте просит за свой СПГ высоковата. Хотя учитывая нынешнюю стоимость сжиженного газа, Египет может предлагать свой товар по какой угодно цене, - уверен Виддерсховен. - Главное для Каира сейчас наладить длительное сотрудничество с северо-западной Европой”.

Египет нельзя сравнивать с такими крупными экспортерами, как Катар, но несколько факторов усиливают роль страны в качестве поставщика для ЕС. Помимо обширных запасов, у Египта налажены тесные связи с ЕС, расстояние между ними небольшое, а вокруг много более мелких экспортеров, у которых недостаточно мощностей для производства СПГ.

Обеспечение стабильного доступа на рынок СПГ (вместо рынка трубопроводного газа) и диверсификация источников поставок может стать ядром стратегии энергетической безопасности ЕС - самого крупного в мире импортера природного газа, внутреннее производство которого удовлетворяет меньше половины потребностей.

4 февраля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прошлым летом и осенью европейские газовые хранилища не были пополнены ”Газпромом” как обычно, поэтому Европейская Комиссия ”очень активно работает над поиском новых источников энергии” и ведет переговоры со многими мировыми поставщиками, среди которых и Египет, ”заинтересованными в развитии хороших и длительных партнерских отношений с Европой”.

В 2021 году Египет экспортировал 6,8 млн тонн СПГ с заводов в Идку и Думьяте, 63% газа были отправлены в Азию, 31% - в Европу, в том числе и в Турцию, а оставшиеся 6% - в Кувейт, сообщил Питер Стивенсон, эксперт по Восточному Средиземноморью в MEES - еженедельном информационном бюллетене, в котором освещаются вопросы энергетики. Главным пунктом назначения египетского газа стал Китай - 1,1 млн тонн, за ним следует Турция с 1,05 млн тонн, отправленных в последнем квартале года. С Идку больше грузов было отправлено в Азию: на него пришлось 71% экспорта, а 38% экспорта из Думьята предназначались Европе.

”Тот факт, что большая часть грузов из Думьята была экспортирована в Европу, может быть связан с тем, что у итальянской нефтегазовой корпорации ENI больше клиентов в Европе, чем в Азии. Среди акционеров Идку Petronas и Shell, у которых много клиентов, хотя большинство грузов было продано на сотовом рынке”, - говорит Стивенсон.

Несмотря на стремление Египта удовлетворить потребности Европы, есть те, кто не верит в возможности страны. По словам Стивенсона, уровень добычи на египетских месторождениях падает, а внутреннее потребление растет, то есть избыточное производство будет снижаться. Эксперт также указывает на проблемные месторождения в стране, как на одну из причин для беспокойства ( в прошлом году на месторождениях Zohr и Raven производство останавливалось несколько раз). Стивенсон также отмечает, что в периоды роста цен на нефть Египет переходит на газ, что еще больше уменьшает объемы потенциально экспорта. Также нет уверенности в том, что партнеры на израильских месторождениях Tamar и Leviathan смогут увеличить поставки в Египет для дальнейшего экспорта СПГ.

”Уверен, что Каир с радостью бы заполнил пробел, оставленный российским газом. Но нет никакой уверенности в том, что он сможет обеспечить достаточный экспорт СПГ”, - добавил Стивенсон.

По словам Мешарафы, даже если Египту удастся в краткосрочной перспективе извлечь выгоду из европейских планов по диверсификации, в глобальном смысле напряженность между Брюсселем и Москвой совершенно не в интересах газовой индустрии. "Никто на энергетическом рынке не хочет эскалации, которая будет влиять на ценообразование и превратит нашу жизнь в ад. Конечно, хорошо, что Европа диверсифицирует источники поставок, и мы с радостью будем продавать газ ЕС, но торговая или производственная война нас совершенно не обрадует”, - управляющий директор Transmed Energy.