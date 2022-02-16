Власти Ростова приостановили строительство умных остановок

16 фев. 23:57

В Ростове-на-Дону заморозили проект "умные остановки": инвесторы отказались содержать их, - сообщили в администрации города.

Городские власти в сентябре минувшего 2021 года заключили договор с инвестором, согласно которому в донской столице планировалось установить 400 умных остановок, на которых жители в ожидании транспорта могли бы отслеживать маршруты, однако недавно в городе перестала работать уже установленная умная остановка, - пишет 161.ру.

Инвестор расторг договор из-за роста цен на строительные материалы – ранее планировалось, что стоимость каждой остановки не превысит 1 млн рублей, а предельный объем инвестиций составит около 400 млн рублей. Теперь власти ищут для проекта нового инвестора.

Планировалось, что новые остановочные павильоны будут оснащены электронным оборудованием, позволяющим отслеживать движение общественного транспорта, кнопкой речевого устройства для слабовидящих, большим экраном с видами города и социальной рекламой, панелями USB для подзарядки телефонов и точками доступа Wi-Fi, видеокамерами для контроля соблюдения перевозчиками всех требований и обеспечения безопасности горожан, а также кнопкой 112 для вызова экстренной помощи.