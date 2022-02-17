Уличное освещение обновят в Батуми

17 фев. 1:28

Руководство Батуми потратит около 29 млн лари на обновление освещения на улицах, сообщает пресс-служба мэрии города.

Власти города заявляют, что крупные города страны постепенно переходят на систему экономного освещения. Обычные лампы в городских фонарях меняются на современное LED-освещение.

В мэрии отметили, что объявлен тендер на смену освещения в городе, и ближайшее время станет известен победитель.

Подчеркивается, что всего на курорте заменят порядка 14,6 тыс ламп в уличных фонарях. Власти обещают, что уличные фонари после перехода на экономичное освещение проработают 10 лет.

Стоит добавить, что на смену уличного освещения уйдет год.