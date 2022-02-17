В Каспийске заработает первый в республике муниципальный ситуационный центр

17 фев. 0:23

В скором времени в дагестанском Каспийске заработает первый в регионе муниципальный ситуационный центр (МСЦ), который будет координировать работу муниципального центра управления и диспетчерских служб города, сообщили в Центре управления регионом (ЦУР).

"Это будет своего рода антикризисный штаб, который сможет дать руководству муниципалитета возможность оперативного вмешательства в проблемные вопросы города", - рассказал руководитель ЦУР Дагестана Султан Абдуралимов, передает ТАСС.

По словам Абдуралимова, происходить это будет путем сведения в один блок всех возможных источников информации.

Мэр города Борис Гонцов также отметил необходимость создания такого центра: "Иногда злободневные проблемы, с которыми встречаются наши горожане, требуют индивидуального подхода. МСЦ будет еще одним инструментом, благодаря которому эти проблемы будут решаться более оперативно", - подчеркнул он.

Общая и главная цель - создавать комфортные условия для граждан, добавил Гонцов.