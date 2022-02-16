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Псаки: Белый дом рассматривает санкции против "ближайшего окружения" Путина

Псаки: Белый дом рассматривает санкции против &quot;ближайшего окружения&quot; Путина

Вашингтон рассматривает возможность введения рестрикций против ближайшего окружения российского президента, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

На брифинге один из журналистов напомнил, что ранее глава Госдепартмента Энтони Блинкен выразил обеспокоенность в связи с новыми обвинениями против блогера Алексея Навального.

Затем представитель СМИ поинтересовался, рассматривает ли администрация Джо Байдена санкции в отношении отдельных представителей руководства России, которые могут входить в окружение президента Владимира Путина, либо другие меры помощи российской оппозиции.

"Есть целый ряд санкций в отношении его ближайшего окружения, которые находятся на рассмотрении", - цитирует Псаки ТАСС.

Деталей она не привела.

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