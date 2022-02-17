В Караганде пройдет выставка художника и архитектора Владимира Троценко

17 фев. 5:33

В Караганде в галерее "Алтын Гасыр" 18 февраля откроется персональная выставка "И с вами снова Я…" Владимира Троценко.

Экспозиция живописца, графика, члена Союза архитекторов и Союза дизайнеров Казахстана будет включать живопись, графику и фотографику, коллажи и ассамбляжи.

"Посетить выставку будет очень полезно студентам, обучающимся по специальностям "архитектура" и "дизайн", так как Владимир Троценко покажет, что творческие специальности не ограничиваются рамками профессии, это выражение потенциала разными средствами", уверены организаторы мероприятия. Также на выставку приглашают всех, "кто неравнодушен к стильному, красивому, вдохновляющему и эмоционально трогающему".

С 1977 по 1991 год Троценко занимался архитектурным обликом Караганды, затем перешел в Союз художников, не раз становился участником республиканских и международных выставок.