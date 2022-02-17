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Немецкая авиакомпания Condor Airlines соединит Франкфурт и Тбилиси

Немецкая авиакомпания Condor Airlines соединит Франкфурт и Тбилиси

В скором времени немецкая авиакомпания Condor Airlines  начнет выполнять регулярные полеты по маршруту Франкфурт - Тбилиси – Франкфурт, - говорится в сообщении "Объединения аэропортов Грузии".

""Объединение аэропортов Грузии" успешно завершило последний раунд переговоров с немецкой авиакомпанией Condor Airlines. С 1 мая с частотой два раза в неделю будут выполняться прямые регулярные рейсы Франкфурт - Тбилиси - Франкфурт", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Condor Airlines будет третьей по счету немецкой авиакомпанией, летащей в Грузию. На грузинском авиарынке уже работают Lufthansa и бюджетная Eurowings.

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