Немецкая авиакомпания Condor Airlines соединит Франкфурт и Тбилиси

17 фев. 3:35

В скором времени немецкая авиакомпания Condor Airlines начнет выполнять регулярные полеты по маршруту Франкфурт - Тбилиси – Франкфурт, - говорится в сообщении "Объединения аэропортов Грузии".

""Объединение аэропортов Грузии" успешно завершило последний раунд переговоров с немецкой авиакомпанией Condor Airlines. С 1 мая с частотой два раза в неделю будут выполняться прямые регулярные рейсы Франкфурт - Тбилиси - Франкфурт", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Condor Airlines будет третьей по счету немецкой авиакомпанией, летащей в Грузию. На грузинском авиарынке уже работают Lufthansa и бюджетная Eurowings.