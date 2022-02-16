Стало известно, когда поступит в оборот новая вакцина от COVID-19

16 фев. 23:28

Новый противокоронавирусный препарат появится к осени, если успешно пройдет исследования, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ дал согласие центру Гамалеи на клинические исследования вакцины от COVID-19 c вирусоподобными частицами.

"Первая-вторая фаза клинических исследований должна пройти за 3-3,5 месяца, а дальше мы будем смотреть на эффективность. Если все будет очень хорошо, я думаю, что в гражданский оборот, в широкое обращение она выйдет к осени", - цитирует Гинцбурга РИА Новости.