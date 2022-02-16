В Грузии рассказали детали убийства новорожденного ребенка в Поти

16 фев. 22:59

Жительнице города Поти предъявлено официальное обвинение в убийстве ребенка, детали преступление озвучили в Генеральной прокуратуре Грузии.

Следствие установило, что 10 февраля молодая женщина родила ребенка, потом задушила его и бросила тело в канализационную трубу, передает Sputnik Грузия.

Подозреваемая была задержана 14 февраля, она обвиняется по статье "умышленное убийство матерью новорожденного ребенка", ей грозит лишение свободы от трех до пяти лет. В качестве меры пресечения прокуратура намерена потребовать ареста.