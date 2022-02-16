Американские СМИ сообщили об опасных сближениях самолетов России и США

16 фев. 22:55

Американские и российские самолеты в ходе трех инцидентов в прошлые выходные подлетели слишком близко друг к другу, это случилось над Средиземным морем, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на Минобороны США.

"Мы передали через дипломатические каналы нашу обеспокоенность российским официальным лицам. Никто не пострадал, но подобные взаимодействия могли бы привести к неверным оценкам и ошибкам, что привели бы к опасным результатам", - цитирует издание капитана ВМС США Майка Кафки.

Газета уточняет, что инциденты случились в международном воздушном пространстве в пятницу и субботу, в них оказались задействованы три российских истребителя Су-35 и три американских разведывательных самолета P-8A.

В статье говорится, что это первые инциденты такого рода с участием американских и российских самолетов с 2020 года.