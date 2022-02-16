Винтовку покойного дяди и патроны незаконно хранил дома житель Дагестана (ФОТО)

16 фев. 22:18

Жителя Кизлярского района уличили в незаконном хранении оружия, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Подозреваемый был задержан в рамках операции "Оружие" и расследования уголовного дела.

В кладовой у 55-летнего жителя села Новый Бирюзяк лежали предмет, конструктивно схожий с винтовкой, магазин с 11 патронами и 65 охотничьих патронов.

Подозреваемого доставили в отдел для дальнейшего разбирательства, оружие передано на экспертизу, по ее результатам будет дана оценка его боеспособности.

"По словам задержанного, винтовку "ТОЗ-78" ему передал ныне покойный дядя, а найденные патроны он приобрел для охотничьего ружья, которое добровольно сдал в 2019 году в ОМВД России по Кизлярскому району", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка оружия).

Идет предварительное расследование, следствию предстоит установить обстоятельства преступления и достоверность показаний мужчины.