Похитителей банкомата без денег поймали в Ташкенте

16 фев. 21:52

К правоохранителям обратился представитель "Капиталбанка": он рассказал, что 26 января неизвестные похитили банкомат стоимостью 145 млн сумов, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Было открыто уголовное дело по пункту "а" ч.4 ст.169 (кража, совершенная в особо крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые, ими оказались жители Уртачирчикского района 24-летний Е. А., 22-летний С. Н. и 23-летний Ю.Д.

"В ходе следствия у молодых людей спросили, куда они спрятали банкомат. Они ответили, что разбили банкомат железным ломом, но, так как в нем не оказалось денег, бросили его в реку Чирчик в Бектемирском районе Ташкента", пишет "Газета.uz".

Стражи порядка устанавливают, причастны ли эти лица к другим преступлениям.