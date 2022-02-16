В Сочи состоится Всероссийская неделя охраны труда

16 фев. 21:57

В Сочи с 25 по 29 апреля будет проходить Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ). Ее темой станут нормативные правовые акты в области охраны труда, вступающим в силу в 2022 году.

"Всероссийская неделя охраны труда объединяет специалистов со всей страны. Это пространство для обсуждения актуальных вопросов, обмена опытом в сфере организации охраны труда. В 2022 году ВНОТ возвращается на привычные апрельские даты, а один из дней мероприятия - 28 апреля - совпадает с Всемирным днем охраны труда", - пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В пресс-службе Минтруда России добавили, что в ВНОТ пройдет в парке науки и искусства "Сириус".