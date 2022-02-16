В МИД России подробно рассказали о беседе Лаврова и Чавушоглу

16 фев. 21:36

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора, прошедшего по инициативе Анкары, обсудили основные вопросы международной повестки дня. Такое сообщение распространило российское внешнеполитическое ведомство.

"Сергей Лавров проинформировал о продолжающейся работе по продвижению инициатив Российской Федерации по обеспечению долгосрочных правовых гарантий безопасности в Европе. Министр призвал Турцию способствовать выработке конструктивной и ответственной реакции на российские предложения", - говорится в нем.

Дипломаты рассмотрели также ситуацию на юго-востоке Украины, причем российский министр обратил внимание на неприемлемость действий Запада, которые выливаются в ускоренную милитаризацию этой страны, и риски, которые несет "необдуманное развитие" в текущей ситуации военно-технического сотрудничества с властями Украины. Кроме того, было обращено внимание на безальтернативность строгого выполнения Минских соглашений и договоренностей, которые были достигнуты в рамках "нормандского формата" и трехсторонней Контактной группы.

Лавров и Чавушоглу коснулись ряда аспектов послевоенного урегулирования на Южном Кавказе, ситуации в Сирии, Боснии и Герцеговине, взаимодействия Москвы и Анкары в рамках международных структур.

Главы МИД также "сверили часы" по актуальным вопросам двустороннего политического диалога и торгово-экономического сотрудничества, обменялись мнениями о графике будущих контактов.