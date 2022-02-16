Новый российский препарат от COVID-19 защитит от штаммов

16 фев. 21:29

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что противокоронавирусная вакцина с вирусоподобными частицами даст защиту от штаммов.

Ранее Минздрав РФ дал согласие центру Гамалеи на клинические исследования препарата от COVID-19, содержащеuj вирусоподобные частицы.

"Это новая вакцина, разработанная на новой платформе. Вакцина будет поливалентной. Мы будем комбинировать различные антигенные варианты s-белка, в том числе "дельту" и "омикрон", - приводит его слова РИА Новости.

Он также добавил, что вакцина будет вводиться дважды, чтобы размножить клетки памяти и повысить специфичность антител.