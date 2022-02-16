Экотехнопарк заработает на Ставрополье в 2024 году

16 фев. 21:24

Специализированная промышленная площадка для переработки во вторсырье твердых коммунальных отходов появится на Ставрополье к 2024 году, написал губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

По его словам, регион с рабочей поездкой посетил гендиректор компании, занимающейся созданием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, - "Российский экологический оператор" - Денис Буцаев.

"Вместе с РЭО прорабатываем проект о размещении на Ставрополье одного из восьми экотехнопарков, которые создаются в стране по поручению президента России", - пояснил Владимиров.

Губернатор отметил, что площадку для его создания определят в ближайшее время, пока обсуждаются варианты в Невинномысском индустриальном парке. Затем будет разработана дорожная карта, после чего начнется реализация проекта.

"Стремимся к тому, чтобы в 2024 году экотехнопарк уже смог начать работу", - указал глава региона.

Владимиров пояснил, что в экотехнопарке будет вестись переработка твердых коммунальных отходов во вторсырье, из которого будет создаваться новая продукция.