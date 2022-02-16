Шум моря и аромат магнолий - "Царицыно" готовит выставку "Романовы. Воспоминание о Крыме"

16 фев. 20:44

В московском музее-заповеднике "Царицыно" 4 марта начнет работу выставка "Романовы. Воспоминание о Крыме".

В пресс-службе музея сообщили, что экспозиция расскажет "об истории императорских и великокняжеских резиденций на Южном берегу Крыма и судьбах их владельцев - от Николая I до Николая II".

Посетители увидят гравюры, фотографии, архивные документы, предметы одежды, макеты императорского поезда и яхты. Эти и другие объекты "помогут погрузиться в историю полуострова и мысленно совершить путешествие на его знаменитый Южный берег".

"Экспозиция будет иммерсивной: посетители услышат шум моря и крики чаек, ощутят легкие пленяющие ароматы кипарисов, магнолий и роз, "прогуляются" по аллеям Ливадийского парка и "полистают" семейные альбомы", - рассказала гендиректор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина.