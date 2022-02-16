Гость, побивший и ограбивший хозяина, схвачен в Кабардино-Балкарии

16 фев. 20:30

Подозреваемый в грабеже молодой человек задержан в Прохладненском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

Ночью 11 февраля в дежурную часть обратился 54-летний местный житель.

"Мужчина заявил, что около 21.00 к нему в дом пришли молодые люди, и в ходе внезапно возникшего конфликта один из пришедших нанес ему телесные повреждения и похитил компьютерный монитор. Стоимость похищенного составила 10 тыс рублей", - пояснили в полиции.

Во время оперативно-розыскных мероприятий 14 февраля правоохранители установили подозреваемого, которым оказался 25-летний ранее судимый местный житель. Монитор нашелся у него и был изъят.

Открыто уголовное дело по п.п. "а,г" ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж).