КБР вышла на плато по COVID-19

16 фев. 19:58

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в республике.

"Республика с 6 февраля вышла на так называемое "плато", ситуация остается напряженной. Мы были к этому готовы. Заранее закупили тест-системы, лекарства, открыли крупный контакт-центр 122", - написал он в Instagram.

Руководитель республики также подчеркнул, что система здравоохранения справляется с ситуацией.

"Несмотря на дефицит лекарств, смогли обеспечить людей без каких-либо долгосрочных сбоев. В контакт-центре увеличили количество операторов. Обеспечили выплаты сотрудникам госпиталей особо опасных инфекций, поддерживаем систему здравоохранения", - добавил Коков.