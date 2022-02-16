Флаги повесят на школах и детских садах в Грузии

16 фев. 19:58

Парламент Грузии сегодня в первом чтении одобрил поправки в закон "О правилах использовании государственных символов Грузии", согласно которым на всех школах и детских садах должен быть вывешен государственный флаг.

Помимо этого, в каждой школе и детсаду на видном месте нужно будет разместить герб и текст гимна страны.

Авторы инициативы уверены, что это поможет воспитывать юное поколение в патриотическом духе.

"Мы должны популяризировать государственные символы среди детей и научить их относиться к ним с уважением", - цитирует одного из них, депутата от правящей партии Каху Кахишвили Sputnik Грузия.

Законопроект вступит в силу, когда будет принят парламентом в третьем чтении и подписан президентом.