Флаги повесят на школах и детских садах в Грузии

Парламент Грузии сегодня в первом чтении одобрил поправки в закон "О правилах использовании государственных символов Грузии", согласно которым на всех школах и детских садах должен быть вывешен государственный флаг.
Помимо этого, в каждой школе и детсаду на видном месте нужно будет разместить герб и текст гимна страны.
Авторы инициативы уверены, что это поможет воспитывать юное поколение в патриотическом духе.
"Мы должны популяризировать государственные символы среди детей и научить их относиться к ним с уважением", - цитирует одного из них, депутата от правящей партии Каху Кахишвили Sputnik Грузия.
Законопроект вступит в силу, когда будет принят парламентом в третьем чтении и подписан президентом.