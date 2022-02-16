Европа столкнулась с кризисом ожирения на фоне короновируса

Последние два года на фоне пандемии коронавируса правительства вводили локдауны, закрывали школы и переводили всех на удаленную работу, в результате чего проблема с ожирением в Европе значительно усугубилась. Politico пишет, что всё больше людей сидит дома, не обращается к врачам и не посещает клиники, где им могут предложить лечение. В итоге, многие граждане ЕС набрали лишние килограммы. В Европе уже каждый пятый страдает ожирением.

Дешевая и доступная еда, а также отсутствие тяжелого физического труда способствуют широкому распространению болезни. Зачастую ожирение рассматривают как результат неправильного образа жизни, в частности, употребления большого количества нездоровой пищи, а не как следствие взаимодействия генетики и меняющегося образа жизни. Не все страны идут вровень по этому показателю. Финляндия, например, будучи пионером в сфере лечения ожирения, оказалась лучше подготовленной к пандемии, благодаря инвестициям в цифровизацию. Еще в 2016 году Финляндия представила онлайн-платформу с целью обеспечить общение пациентов с их врачами, получение психологической помощи, а также советов по правильному питанию и физиотерапии. Когда началась пандемия, пациенты получали необходимую помощь без перерывов.

”Мы гордимся тем, что нам не пришлось приостанавливать лечение ожирения. Нам удалось его цифровизировать”, - рассказала Кирси Пиетиляйнен, ведущий специалист в области изучения ожирения из Хельсинского университета, которая также занимается лечением болезни. За время пандемии число пользователей увеличилось в два раза: групповые психотерапевтические сессии перешли в онлайн-формат.

Влияние COVID-19

По данным исследования Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, ожирение - сопутствующее заболевание номер один, связанное со смертностью от коронавируса. Пандемия способствовала увеличению веса из-за стресса, уменьшения физической активности и неумеренного потребления пищи. Опрос британского агентства Public Health England показал, что 40% жителей Великобритании набрали вес во время изоляции, в среднем три килограмма. Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что поправляться стали дети. Информационный центр Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщил, что процент страдающих от ожирения детей в возрасте 4-5 лет вырос с 9,9 в 2019-2020 годах до 14,4 - в 2020-2021 годах. Среди школьников 10-11 лет процент страдающих ожирением увеличился до 25,5 с 21 за тот же период.

Ожирением считается избыточное или ненормальное накопление жировой ткани. Обычно оно измеряется с помощью индекса массы тела (ИМТ). ИМТ выше 30 считается показателем ожирения, хотя эксперты и считают данный способ определения избыточного веса несовершенным.

Точные причины ожирения до конца не известны, хотя в последние годы науке удалось добиться серьезных результатов в изучении болезни. Ученые переосмысливают причины возникновения болезненного состояния и постепенно отказываются от упрощенного представления, связанного с употреблением чрезмерного количества калорий.

Традиционно, ожирение считается нарушением энергетического обмена: люди потребляют больше калорий, чем сжигают за день, в результате чего они накапливаются в виде жира. Человеческое тело напоминает двигатель, который сжигает топливо в определенном темпе. Топлива может расходоваться больше или меньше в зависимости от образа жизни, но основное уравнение не меняется. Если снабдить организм излишним топливом, оно начнет аккумулироваться в теле в виде жире. Если дополнительное топливо продолжает поступать, человек набирает вес. Решение кажется простым: меньше топлива, больше энергозатрат, и лишние килограммы уйдут. Иными словами, необходимы диета и упражнения.

Тем не менее некоторые ученые стремятся оспорить традиционную теорию. ”Существует серьезная биологическая предрасположенность к ожирению, и у каждого человека она своя, - говорит Пиетиляйнен. - Ожирение, развившееся по той или иной причине, переходит в самовоспроизводящееся состояние”.

Еда и калории по-прежнему играют важную роль. Но разделить причину и следствие крайне сложно. У каждого человека своя генетика и тело, а еда не просто калории: разные продукты по-разному воздействуют на тело. Многое зависит, например, от гормонального фона и кишечных бактерий. Сама по себе жировая ткань не является нейтральным накопителем энергии: на самом деле, она активно сопротивляется воздействию.

Новые парадигмы

Способ избавления от лишнего веса за счет диеты и упражнений устарел, хотя всё еще является эффективным оружием в арсенале экспертов. Среди других вариантов лечения - индивидуальная и групповая психотерапия и бариатрия - операция на желудке для борьбы с тяжелыми случаями ожирения.

По словам Джоанны Брикс, руководителя клиники по лечению ожирения в Вене и президента Австрийской ассоциации ожирения, локдауны оказали поляризационный эффект: люди, которые были физически активны до пандемии, получили больше времени для занятий спортом, а физическая нагрузка тех, кто двигался мало, упала. Пропущенные консультации со специалистами также отбрасывают пациентов назад. ”Многие люди перестали ходить в клиники из-за пандемии, - говорит Брикс. - И теперь у нас очень много совершенно больных пациентов”.

Несмотря на сложности, спровоцированные пандемией, благодаря новым лекарствам, разработанным учеными, у специалистов, занимающихся ожирением, появилась надежда. Новые лекарства - это агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида (ГПП-1). Впервые они были использованы для лечения диабета. Теперь их назначают для лечения схожего состояния, ожирения. Они помогают регулировать уровень инсулина и обеспечивают чувство насыщения у людей их принимающих. Лекарства от ожирения были и раньше, в частности, на основе амфетамина, но их побочные действия перевешивали преимущества. У ГПП-1 побочных эффектов меньше, и благодаря лекарству у экспертов по ожирению впервые появился полноценный фармацевтический вариант лечения.

По данным датской компании Novo Nordisk, которая разработала семаглутид на основе ГПП-1, препараты данного класса привели к устойчивой потере веса на 17-18% в рамках клинического испытания. Бариатрия, в свою очередь, приводит к снижению веса на 25-30%.

”У нас появилась возможность начинать лечение до того, как развиваются сопутствующие заболевания”, - говорит Брикс, надеясь на скорое появление на рынке семаглутида, рекомендованного в ноябре Европейским агентством лекарственных средств в качестве препарата от ожирения. По словам Брикс, на сегодняшний день существуют еще более многообещающие способы борьбы с болезнью.

Несовершенство политики

Эксперты в восторге от новых вариантов лечения, которые, по их словам, представляют собой значительный прорыв. Но пациентам приходится сталкиваться с серьезными препятствиями на пути к получению лечения. Службы по лечению ожирения значительно пострадали во время пандемии. Как и в случае с другими незаразными заболеваниями, значительные средства были отвлечены от борьбы с ожирением на поддержание системы здравоохранения, столкнувшейся с огромным количеством больных COVID-19.

”Лечение всех хронических заболеваний пострадало, но больше всего, ожирение, которому не уделяется столько же внимания, как и другим болезням”, - говорит Лука Бузетто, врач и академик из Падуи. Он считает, что пренебрежительное отношение к ожирению определяется неправильным восприятием болезни, считающейся последствием нездорового образа жизни. Лекарства от диабета оплачиваются государственной системой здравоохранения, а пациентам, страдающим ожирением, приходиться самим платить за препараты.

Европейские правительства только сейчас начинают воспринимать ожирение серьезно, в том числе Ирландия, Италия и Германия, которые разработали национальные планы по борьбе с ожирением. Подобные инициативы - привычный инструмент политики в области общественного здравоохранения: практически у всех стран ЕС есть план по борьбе с раком, например. Он предусматривает национальную стратегию, стандарты и меры по предотвращению, а также способы лечения указанной болезни в рамках единого и стандартизированного подхода.

Жаклин Боуман-Бусато, ответственная за европейскую политику в Европейской ассоциации изучения ожирения говорит, что зачастую лечение заболевания всё равно что участие в лотерее: в одном городе или регионе работают прекрасные врачи и созданы специальные клиники, тогда как в других ничего подобного нет.

По мнению эксперта, Брюссель может помочь в решении данной проблемы: в отношении других неинфекционных заболеваний Комиссии удалось создать планы на уровне ЕС, которые стали образцами для национальных правительств. Пока что ожирению уделяется мало внимания на уровне политики. В рамках нынешней стратегии Комиссии в отношении неинфекционных заболеваний, ожирение включено в одну категорию с табачной и алкогольной зависимостью. ”По сути, это означает отсутствие плана по борьбе с заболеванием”, - объяснила Боуман-Бусато.