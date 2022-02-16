РФС и Минспорта договорились о новом лимите на легионеров

16 фев. 19:32

Российский футбольный союз (РФС) и министерство спорта согласовали новый формат лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

По данным источника, он вступит в силу с сезона 2022/23, после одобрения исполкомом РФС, передает Чемпионат.com.

Согласно новому лимиту, в заявке на сезон может быть не более 13 футболистов, считающихся легионерами, и не менее 12 россиян, 4 из которых должны быть воспитанниками системы клуба. При этом одновременно на поле смогут выходить максимум 8 иностранцев.

Кроме того, предполагается ввести "налог на легионеров", который должен стимулировать клубы использовать больше молодых российских футболистов. Средства от его выплаты \будут переданы в спецфонд, а затем - клубам, которые задействуют молодых игроков в возрасте до 23 лет.