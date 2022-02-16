Баку призвал страны ООН к действиям против армянских диаспорских структур, финансирующих терроризм

16 фев. 19:27

Баку призвал страны ООН предпринять эффективные меры в отношении структур, ведущих незаконную деятельность против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Такое сообщение распространила пресс-служба МИД АР.

В нем говорится, что подготовленный Азербайджаном отчет распространен в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

"В отчете "Использование Арменией некоммерческих и благотворительных организаций с целью коррупции, отмывания денег, финансирования терроризма" отмечается, что в ходе 44-дневной Отечественной войны и после нее правительство Армении через армянские диаспорские организации, действующие во многих странах под видом гуманитарной помощи, с использованием международных финансовых платежных систем организовало незаконные кампании по сбору средств, которые были использованы для финансирования террористической деятельности против мирного населения на суверенной территории Азербайджана", - пояснили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что такая деятельность, направленная против территориальной целостности и суверенитета АР, представляет собой грубое нарушение законодательства соответствующих стран, где зарегистрированы эти организации армянской диаспоры, а также международных обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Поэтому МИД Азербайджана призывает все страны ООН принять эффективные меры в рамках своих международных обязательств против структур, зарегистрированных на их территории и занимающихся незаконной деятельностью против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.