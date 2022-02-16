Стал известен второй кандидат на пост президента Туркменистана

16 фев. 19:23

ЦИК Туркменистана зарегистрировал в качестве второго кандидата на пост главы республики члена Аграрной партии, замруководителя Марыйской области Агаджан Бекмырадов.

"16 февраля 2022 года было проведено заседание Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, на котором заместитель хякима Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов, выдвинутый от Аграрной партии Туркменистана, был зарегистрирован кандидатом в президенты Туркменистана", - сказано в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что глава ЦИК вручил кандидату соответствующее удостоверение.

Напомним, выборы президента Узбекистана состоятся 12 марта 2022 года.