Непривитые дети вакцинированных родителей в марте смогут попасть в Израиль

16 фев. 19:12

Правительство Израиля скоро разрешит въезд в страну не привитым от коронавируса детям. Об этом сообщил глава Минтуризма страны Йоэль (Константин) Развозов.

Речь идет о несовершеннолетних, которые путешествуют с вакцинированными родителями.

"Точная дата принятия данного решения не определена, но, ориентировочно, семьи с непривитыми детьми смогут въехать в Израиль уже в марте", - передает пресс-служба Минтуризма.

Кроме того, правительство раздумывает об отмене "зеленого стандарта" для массовых мероприятий.

Напомним, россияне, вакцинированные "Спутником V" и ревакцинированные "Спутником Лайт", могут въехать в Израиль с 9 января.