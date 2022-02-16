Европа надеется на Южный газовый коридор

Доставка азербайджанского газа на европейские рынки по проходящему через шесть стран Южному газовому коридору, протяженность которого превышает 3500 км, а стоимость - $45 млрд, служит диверсификации и увеличению поставок газа в Европу. Этот проект стал не только инженерным, но и политическим достижением Азербайджана, пишет EU Reporter.

В разных странах азербайджанский газ сейчас составляет от 20% до 80% от общего потребления газа. После завершения проекта Южный газовый коридор Азербайджан смог увеличить экспорт на международные рынки, в том числе на европейские. В прошлом году экспорт природного газа из Азербайджана составил 19 млрд кубометров, в том числе 7 млрд кубометров в Италию, а также в другие страны - Грузию, Грецию, Болгарию. Албания также будет получать азербайджанский газ после того, как завершит строительство своей газораспределительной сети.

На министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, которое состоялось в феврале, присутствовало больше стран, чем в прошлом году. Это подчеркивает потребность новых рынков в азербайджанском газе. В ситуации кризиса на европейском газовом рынке Азербайджан делает шаг вперед и демонстрирует готовность поддержать энергетическую безопасность ЕС.

Как заявила на заседании Консультативного совета Южного газового коридора еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон: "В Юго-Восточную Европу идет надежный, конкурентный, имеющий приемлемую цену газ. Дома обеспечиваются газом, отапливаются здания и граждане получают необходимую им энергию. А повышающиеся цены на энергию и газоснабжение обуславливают невиданную до сих пор роль стратегического значения коридора для ЕС".

Почему азербайджанский газ надежен?

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан начал экспорт нефти еще в 2006 году и с тех пор поставляет энергоресурсы на международный рынок без каких-либо перебоев, нарушений контракта и без какой-либо политической подоплеки. Он подчеркнул, что энергетическая политика Азербайджана всегда была открытой, прозрачной, рассчитанной на бизнес и результат.

Как Азербайджан планирует расширить поставки в ЕС?

Подтвержденные запасы газа Азербайджана оцениваются в 2,6 трлн кубометров. Это значит, что Азербайджан способен поставлять по коридору больше газа, чем планировалось. Но здесь действует фактор возобновляемых источников энергии - "зеленая энергия" находится в прямом соответствии с политикой ЕС по поощрению постепенного перехода к низкоуглеродной энергетике.

Азербайджан вложил значительные средства в инфраструктуру электроэнергетической отрасли. Согласно оценке Всемирного экономического форума, Азербайджан находится на втором месте в мире по доступности электроэнергии. В этом году энергетическая компания ACWA Power вложила средства и приступила к строительству в Азербайджане новой ветряной электростанции "Хызы - Апшерон" мощностью 240 МВт. Вскоре будет сдана в эксплуатацию новая электростанция мощностью "Гобу" мощностью почти 400 МВт, расположенная недалеко от Баку.

После освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации появился также огромный потенциал "зеленой" энергии для рынков ЕС. Важно отметить, что Армения на протяжении почти 30 лет держала под оккупацией почти 20% азербайджанских территорий. В результате 44-дневной войны Азербайджан положил конец оккупации, обеспечил выполнение резолюций Совета Безопасности ООН 1993 года и восстановил свою территориальную целостность. Армянская оккупация не только препятствовала дальнейшей поддержке энергетической безопасности ЕС, но и ставила под угрозу функционирование Южного газового коридора.

Государственные органы Азербайджана вместе с ведущими компаниями разработали концепцию проекта зоны "зеленой энергии" в Карабахе и Восточном Зангезуре. Международная оценка потенциала возобновляемых источников в Карабахе и Восточном Зангезуре и предварительные данные дали обнадеживающие результаты: потенциал ветряной энергии составляет около 7200 МВт, а солнечной - более 2000 МВт.

Большой интерес к работе на освобожденных территориях, в частности, в Джебраильском районе, проявляет и стратегический партнер Азербайджана в нефтегазовой сфере - компания BP. В настоящее время с BP ведутся переговоры о строительстве там возобновляемого источника энергии мощностью более 200 МВт. Кроме того, технический потенциал возобновляемой энергетики Каспийского моря составляет более 150 тысяч мегаватт. Азербайджан уже диверсифицировал линии электропередач со своими соседями Турцией, Грузией и Ираном.

Что касается планов по прокладке линий электропередач по дну Черного моря, соединяющих Центральную Европу с нашим регионом, то здесь имеется большой потенциал. Я понимаю, что этот проект может вызывать скептицизм, но все мы помним трудности, которые пришлось преодолеть Южному газовому коридору, и даже те страны, которые сначала скептически относились к потенциалу этого проекта, благодарны за эту возможность. Опыт показал, что тщательное планирование энергетической безопасности является наиболее важной частью процесса.

Сегодня Южный газовый коридор успешно функционирует, но встречи на уровне министров стран-участников проекта продолжаются, поскольку ЮГК играет роль нейтральной площадки для обсуждения меняющихся энергетических интересов стран ЕС, устанавливая новых связей и преодоления новых вызовов.