На Ставрополье задержан еще один член банды Басаева

16 фев. 18:58

Участник нападения на Дагестан в 1999 году в составе террористической группировки Шамиля Басаева и Хаттаба задержан в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба СКР.

"Получены доказательства причастности к нападению уроженца Нефтекумского района Ставропольского края Эльдара Машаева ... Машаев при содействии сотрудников ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО задержан", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в июле 1999 года мужчина стал участником вооруженной банды Басаева и Хаттаба, в составе которой принял участие в нападении на населенные пункты Дагестана, а также посягнул на жизнь российских военных.