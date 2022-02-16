В Роспотребнадзоре призвали не отменять коронавирусные ограничения

16 фев. 19:02

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом о необходимости продолжать все противоэпидемические мероприятия.

"С учетом сложившейся ситуации, мы считаем важным продолжать все противоэпидемические мероприятия", - подчеркнула она.

По словам Поповой, все эти мероприятия показывают свою эффективность на территории России, не позволяя общему уровню поражения вируса подниматься на высокие цифры, такие, например, как в других странах.

Помимо этого, глава Роспотребнадзора сообщила, что в России на омикрон-штамм сейчас приходится 72% всех заражений коронавирусом.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 415 млн, из них более 5,8 млн человек скончались. В России выявили 14 659 880 случаев заражения.