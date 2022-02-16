Россия официально стала угрозой для Украины

16 фев. 18:55

Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегии госбезопасности, в которой говорится, что Россия представляет для Украины угрозу.

В документе отмечается, что Москва якобы продолжает вести гибридную войну против Украины с использованием политических, экономических, информационно-психологических средств и кибератаки.

"Деструктивная пропаганда за границей и внутри страны разжигает рознь, провоцирует конфликты и подрывает общественное единство. А нынешнее состояние системы стратегических коммуникаций затрудняет нейтрализацию этой угрозы на фоне информационной экспансии РФ", - сказано в указе.