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Россия официально стала угрозой для Украины

Россия официально стала угрозой для Украины

Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегии госбезопасности, в которой говорится, что Россия представляет для Украины угрозу.

В документе отмечается, что Москва якобы продолжает вести гибридную войну против Украины с использованием политических, экономических, информационно-психологических средств и кибератаки.

"Деструктивная пропаганда за границей и внутри страны разжигает рознь, провоцирует конфликты и подрывает общественное единство. А нынешнее состояние системы стратегических коммуникаций затрудняет нейтрализацию этой угрозы на фоне информационной экспансии РФ", - сказано в указе.

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