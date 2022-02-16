Собянин рассчитывает на улучшение ситуации с коронавирусом в Москве

16 фев. 18:47

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что на следующей неделе ситуация по коронавирусу COVID-19 в столице будет находиться в приемлемых рамках. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.



"Надеемся, что на следующей неделе ситуация будет вообще находиться уже в приемлемых рамках", - цитирует градоначальника РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 415 млн, из них более 5,8 млн человек скончались. В России выявили 14 659 880 случаев заражения.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве COVID-19 диагностировали у 2 632 914 человек. Справились с болезнью 2 281 792 жителя города, умерли - 40 273.